Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (sev)

Zwischen dem 13.11., 18.00 h und dem 14.11., 08.00 h versuchten unbekannte Täter durch Hebeln an einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kampstraße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wehrstedt einzudringen. An der Tür finden sich diverse Hebelmarken einer Breite von ca. 12 Milimeter. Der entstandene Schaden wird auf eine untere dreistellige Summe geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist es wahrscheinlich, dass sich die Täter aus der Straße "Am Ziegenberg" dem Einfamilienhaus näherten und über die halbhohe verschlossene Gartenpforte auf das Grundstück gelangten. Auch ist es wahrscheinlich, dass das Grundstück auf diesem Weg wieder verlassen wurde.

Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell