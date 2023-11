Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Jan). Am Dienstag, den 14.11.2023 ist es im Zeitraum von ca. 10:45 Uhr bis 17:00 Uhr am Bahnhof Nordstemmen zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unbefugt Zugriff zu dem angeschlossenen Fahrzeug, indem er das Schloss überwand und sich mit dem schwarzen E-Scooter unerkannt entfernte. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell