POL-HA: Autofahrerin erschreckt sich vor Spinne und fährt auf anderes Auto auf

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Eugen-Richter-Straße ereignete sich am Montag (18.09.) ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau leichte Verletzungen zuzog. Eine 44-Jährige war um 16 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Rehstraße fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Dacia eines 41-Jährigen auf. Der Mann hatte beabsichtigt nach links in die Rehstraße abzubiegen und musste halten, um zunächst den Gegenverkehr passieren zu lassen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Beifahrerin des Dacia-Fahrers leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 33-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Hyundai-Fahrerin schilderte bei der Unfallaufnahme einer Streifenwagenbesatzung, dass sie dabei war ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, als sich eine Spinne vom Dachhimmel ihres Fahrzeugs "abgeseilt" habe. Die 44-Jährige habe sich so erschrocken, dass sie nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen befasst sich mit den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. (arn)

