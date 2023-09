Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer wird mit Handy am Steuer erwischt und gibt falschen Namen an - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Haspe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Montagnachmittag (18.09.2023) in Haspe einen 26-jährigen Autofahrer an, der einen falschen Namen angab und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 12.45 Uhr wurden die Polizisten in der Enneper Straße auf den Mercedesfahrer aufmerksam, weil dieser während der Fahrt verbotswidrig sein Handy benutzte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Mann keine Ausweisdokumente vorzeigen und sagte, dass er nur wenig Zeit habe. Der 26-jährige machte mündliche Angaben zu seinen Personalien und ließ diese auch durch einen Bekannten bestätigen, der kurze Zeit später an der Kontrollstelle erschien. Zu dem genannten Namen fanden die Beamten in der Datenbank eine gültige Fahrerlaubnis. Als die Polizisten dem Mercedesfahrer erklärten, dass sie den Wahrheitsgehalt der mündlichen Angaben jedoch gemeinsam mit ihm auf einer Polizeiwache überprüfen müssten, gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem teilte er den Beamten seinen richtigen Namen mit. Es stellte sich heraus, dass dem 26-Jährigen der Führerschein wegen mehrfacher Verkehrsverstöße entzogen wurde. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der falschen Namensangabe sowie ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (sen)

