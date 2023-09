POL-HA: Mit über 1,8 Promille auf Fahrrad unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots) - Während die Mieter darin schliefen, brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (17.09.2023) auf Montag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Altenhagen ein. Am Montagmorgen wurde der 59-jährige Bewohner der Wohnung in der Rheinstraße auf die offenstehende Terrassentür im Wohnzimmer aufmerksam. Diese hatten er ...

mehr