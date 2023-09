Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 61 waren zu schnell

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstag führten Beamten eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Ruttersdorf-Lotschen durch. Insgesamt passierten 315 Fahrzeuge die Messstelle. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebenen 50 km/h, 61 jedoch nicht. Diese werden in naher Zukunft Post von der Bußgeldstelle erhalten. Der traurige Spitzenreiter fuhr 32 km/h zu schnell.

