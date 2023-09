Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Graben gelandet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Straßengraben endete am Donnerstagnachmittag eine Ausfahrt eines 21-Jährigen. Dieser war mit seinem Pkw Seat in Eisenberg auf der Königshofener Straße in Richtung Königshofen unterwegs. Nach eigenen Angaben blendete diesen die Sonne, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Straßengraben fuhr. Hierbei wurde der Seat derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 21-Jährige indes verletzte sich leicht.

