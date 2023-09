Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt aufgefallen

Jena (ots)

Kurz nach 22:30 Uhr informierte ein Zeuge über einen Flaschenwurf gegen eine Straßenbahn. Mehrere Personen sollen an der Haltestelle Burgaupark mit Flaschen werfen. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort auch zwei Männer (30 und 33 Jahre) fest. Diese gaben zwar an eine Flasche in das Gleisbett geworfen zu haben, jedoch nicht gegen eine vorbeifahrende Straßenbahn. Da aber ein Schaden an der Bahn festzustellen war, wurde vorerst eine Anzeige gegen Unbekannt gefertigt. Gut eine Stunde später riefen die beiden Protagonisten die Beamten erneut auf den Plan. Eine Zeugin konnte zwei Streithähne beobachten, welche ihren vorerst verbalen Disput in der Grietgasse in der Folge körperlich fortsetzten. Der 33-Jährige schlug seinem 30-jährigen Kompagnon mit der Faust ins Gesicht. Dieser musste mit einer Fraktur in ein Krankenhaus. Der Schläger indes verbrachte die Nacht, auch aufgrund seiner Alkoholisierung von über 2,7 Promille, im polizeilichen Gewahrsam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell