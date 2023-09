Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Frontscheibe kollidiert

Jena (ots)

Gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O, vor allem im Straßenverkehr. Darüber hinaus gilt es die normierten Verkehrsregeln zu beachten. Nicht so genau genommen hat dies Donnerstagmorgen eine 59-jährige Radfahrerin in Jena. Die Frau kam aus der Ahornstraße und querte die Rudolstädter Straße, ohne auf den bevorrechtigten Fließverkehr zu achten. Eine 44-jährge VW-Fahrerin, welche stadteinwärts fuhr, konnte daher nicht mehr reagieren, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte die Radfahrerin gegen die Frontscheibe des VW und zog sich Verletzungen zu, welche in der Folge im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der VW blieb, trotz dem Schaden an der Windschutzscheibe, fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell