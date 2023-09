LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag befanden sich ein 45jähriger Mann und eine 34jährige Frau in der Buslinie 6 in Richtung Humboldtstraße. Während der Fahrt drehte sich der Mann plötzlich nach hinten um und beleidigte die dort sitzende Frau. Dem nicht genug, spuckte er die Frau auch noch an und traf sie im Gesicht. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem polizeilich nicht unbekannten Täter einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Eine Anzeige wegen ...

