Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Trickbetrügern

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (03.07.0323, gegen 13:45 Uhr) brachte ein Unbekannter einen 69-Jährigen dazu, ihm minderwertige Uhren abzukaufen. Der Unbekannte sprach den Mann auf einem Parkplatz in der Oderstraße an und erschlich sich zunächst das Vertrauen des Mannes, indem er vorgab diesen zu kennen. Dann bot er ihm zwei Uhren zum Kauf an und täuschte vor, dass es sich um hochwertige Uhren handele. Der 69-Jährige ging darauf ein und kaufte zwei Uhren für insgesamt 100 Euro. Als er zu Hause bemerkte, dass es sich um minderwertige Uhren handelte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

-Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt.

-Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen ein vermeintliches Schnäppchen angeboten wird.

-Generell rät die Polizei von Kaufgeschäften auf der Straße ab.

