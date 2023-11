Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach zwei Diebstahlsdelikten in Gronau (Leine) mit Zielrichtung Baumaschinen, Zubehörteilen und einem Motorrad

Hildesheim (ots)

(bur) Das Polizeikommissariat Elze sucht mögliche Zeugen zu zwei Eigentumsdelikten in Gronau. Im Tatzeitraum 10.11.-13.11.2023 wurden von der offenen Ladefläche eines in der langen Wanne abgestellten Lkws drei Baggerschaufeln sowie ein Stemmmeißel im Wert von 6500,- Euro entwendet. Ein Mitarbeiter der Baufirma hatte den Lkw am Freitag gegen 12:00 Uhr abgestellt, den Diebstahl am Montag kurz vor sieben Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Der zweite Vorfall ereignete sich in der vergangenen Nacht vom 13. auf den 14. November im Lindenweg, wo direkt am Friedhof eine Gartenbaufirma ansässig ist. Hier verschafften sich derzeitig unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und einer angrenzenden Werkstatt auf dem Firmengelände und entwendeten neben einer Rüttelplatte, ein Cross-Motorrad sowie weitere Baumaschinen und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 12.000 Euro. In beiden Fällen gehet die Polizei Elze davon aus, dass der Abtransport nur über ein größeres Fahrzeug oder einem Fahrzeuggespann erfolgt sein muss. Die Tatzeit konnte in diesem Fall zwischen 21:30 und 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet nun darum, dass mögliche Zeugen zu beiden Fällen sich entweder bei der Polizei Elze unter T. 05068-9338-0 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 melden mögen.

