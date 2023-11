POL-HI: Unbekannte entwenden Porsche Cayenne in Söhre - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Nordstemmen/Mahlerten (chg) - Am 06.11.2023, gegen 17:00 Uhr, parkt ein 24-jähriger aus Nordstemmen seinen Pkw Subaru in grau auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 24. Am 13.11.2023, um 13:45 Uhr, kehrt er zu seinem Fahrzeug zurück und stellt einen Schaden am Heck seines Fahrzeuges fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein unbekannter Täter im Rahmen eines ...

