Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Mahlerten (chg) - Am 06.11.2023, gegen 17:00 Uhr, parkt ein 24-jähriger aus Nordstemmen seinen Pkw Subaru in grau auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 24. Am 13.11.2023, um 13:45 Uhr, kehrt er zu seinem Fahrzeug zurück und stellt einen Schaden am Heck seines Fahrzeuges fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein unbekannter Täter im Rahmen eines Ein- oder Ausparkvorganges mit seinem Fahrzeug gegen den Subaru gestoßen sein. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen zu diesem Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell