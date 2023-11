Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (chg) - Ein 32-jähriger aus Harsum parkt seinen weißen Kastenwagen Citroen Jumper am 22.10.2023, gegen 09:00 Uhr, ordnungsgemäß im Koppelweg (Höhe Hausnummer 3) am rechten Fahrbahnrand. Erst am 11.11.2023, gegen 10 Uhr, kehrt er zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellt er fest, dass ein/e unbekannte/r Verursa-cher/in mit ihrem/seinem Kraftfahrzeug gegen seinen LKW gestoßen sein muss. Durch den Aufprall wird das Kennzeichen eingedrückt und es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeuginnen und Zeugen zu diesem Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell