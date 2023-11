Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung der B3 zw. Gerzen und Delligsen

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Gerzen (be) Am Montag, 13.11.2023 gg. 05:30 Uhr kam es auf der B 3 zwischen Gerzen und Delligsen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In dessen Folge musste die B 3 zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis ca. 15:30 Uhr voll gesperrt werden.

Am Frühen Morgen befuhr eine Sattelzugmaschine mit Anhänger die B 3 aus Gerzen kommend in Richtung Delligsen, als sie in Höhe der Unfallstelle Wild, welches über die Fahrbahn wechselte, auswich, dadurch nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abkam und mit einem dortigen Baum kollidierte. Durch den Aufprall fielen teilweise größere Äste auf die Fahrbahn. Die Sattelzugmaschine wurde stark beschädigt und der 58jährige Fahrzeugführer aus Einbeck leicht verletzt. Zum Zwecke der medizinischen Versorgung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zwei in gleicher Richtung fahrende Pkw bemerkten die Äste auf der Fahrbahn zu spät und überfuhren diese. An beiden Fahrzeugen entstand ebenfalls Sachschaden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 85.000 Euro geschätzt. Die B 3 konnte gegen 15:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell