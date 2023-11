Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Dringend Tatverdächtiger nach Einbruch in Tabakgeschäft in U-Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 26-jähriger Mann aus Hildesheim steht in dringendem Tatverdacht, am Dienstag, 14.11.2023, gegen 02:30 Uhr, gewaltsam in ein Tabakwarengeschäft in der Schuhstraße eingedrungen zu sein. Mit Hilfe von Zeugen wurde er anschließend vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht erließ Untersuchungshaft gegen den Mann.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge warf der Tatverdächtige eine Scheibe des Ladens mit einem Schirmständer ein, betrat das Geschäft und floh anschließend unter Mitnahme mehrerer Tabakdosen vom Tatort.

Drei Zeugen, die zunächst auf den Lärm aufmerksam wurden, beobachteten den Tatverdächtigen, alarmierten die Polizei und verfolgten den Mann bis in die Braunschweiger Straße, wo sie ihn einholten und stellten. Polizeibeamte nahmen den 26-jährigen anschließend vorläufig fest und brachten ihn zur Wache in die Schützenwiese. Da er unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der Beschuldigte schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das Amtsgericht am Dienstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen. Er wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

