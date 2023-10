FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch den 25.10.23 wurde die Feuerwehr um 18:30 Uhr zu einer hilflosen Person in den Ortsteil Milspe alarmiert. Die Wohnungstür wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Die 6 Einsatzkräfte der Hauptwache beendeten den Einsatz um 18:57 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

