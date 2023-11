Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Tennishalle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.11.2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 09.11.2023, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine Fluchttür Zugang in eine Tennishalle in der "Alte Straße". Aus Geschäftsräumen wurden Tresore, Drucker, Kassen, ein Kaffeevollautomat, eine Spülmaschine, diverses Werkzeug sowie drei Kartons mit Sportsocken entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell