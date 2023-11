Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer wird bei Kollision mit einem Transporter auf der B 34 leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.11.2023, gegen 05:50 Uhr, ist ein Autofahrer auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen bei der Kollision mit einem Transporter leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache war der 30-jährige Autofahrer in Fahrtrichtung Waldshut nach dem dortigen Kreisverkehr nach links geraten. Das Auto stieß in den entgegenkommenden Transporter eines 61 Jahre alten Mannes. Während der Transporterfahrer das Unfallgeschehen unversehrt überstand, verletzte sich der Autofahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Auto entstand Totalschaden. Insgesamt beträgt der Sachschaden ca. 10000 Euro.

