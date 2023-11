Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Brand einer Dachgeschosswohnung - Bewohner tot

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 09.11.2023, ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kleinherrischwand ausgebrochen. Die Rettungskräfte wurden gegen 22:45 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte in der betroffenen Dachgeschosswohnung eine leblose Person feststellen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Person. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Herrischried und Todtmoos löschten das Feuer. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Bewohner wurden von der Gemeinde in einer Ferienwohnung untergebracht. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, dazu mehrere Streifenwagenbesatzungen der Schutz- und Kriminalpolizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell