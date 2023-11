POL-FR: Rheinhausen: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 15.45 Uhr bis 18.50 Uhr, brach ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in eine Wohnung ein. Der Unbekannte kletterte auf den Balkon, schlug die Scheibe der Terrassentür ein und gelangte so in die Wohnung. Aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Bei einem zweiten ...

mehr