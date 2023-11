Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 15.45 Uhr bis 18.50 Uhr, brach ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in eine Wohnung ein. Der Unbekannte kletterte auf den Balkon, schlug die Scheibe der Terrassentür ein und gelangte so in die Wohnung. Aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Bei einem zweiten Einbruch in der Zeit zwischen 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr, blieb es beim Versuch. In einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße kletterte ein Unbekannter auf einen Balkon und versuchte eine Terrassentür aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Wohnung. Vielleicht wurde er bei der Tatausführung gestört.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell