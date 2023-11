Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen angeschmorten Hundeleinen auf Kochfeld

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 08.11.2023, kurz nach 12.00 Uhr, wegen einem ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in die Rosenstraße gerufen. Auch würde es aus der Wohnung verbrannt riechen. Die Feuerwehr musste die Eingangstür gewaltsam öffnen, um in die besagte Wohnung zu gelangen. In der Wohnung befanden sich lediglich zwei Hunde. Auf einer Glasplatte, welche auf dem Kochfeld stand, lagen zwei Hundeleinen aus Kunststoff, die aufgrund Hitzeeinwirkung verschmorten. Die Glasplatte sowie die Hundeleinen wurden von der Feuerwehr von dem Kochfeld gezogen und ins Freie gebracht. Danach wurde die Wohnung gelüftet. Es wurde niemand verletzt. Auch sei kein Sachschaden entstanden. Es wird vermutet, dass einer der beiden Hunde an einen Drehknopf des Herdes kam und so das Kochfeld versehentlich eingeschaltet wurde.

