Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in einen Verkaufsraum im Gewerbepark Hochrhein - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 08.11.2023, sind Unbekannte in einen Betrieb für Land- und Forsttechnik im Gewerbepark Hochrhein in der Alfred-Nobel-Straße in Waldshut-Tiengen eingebrochen. Über ein zur B 34 gelegenes Fenster waren der oder die Einbrecher gewaltsam in den Verkaufsraum eingedrungen. Es wurde offenbar zielgerichtet nur das aufgefundene Bargeld gestohlen. Weitere Gegenstände, insbesondere die ausgestellten Forst- und Gartengeräte, blieben unberührt. Die Tatzeit lag genau zwischen Dienstag, 17:15 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

