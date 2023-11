Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Freiburg-Stühlinger: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht!

Freiburg (ots)

Die Tatzeit der nachstehenden Meldung wurde fälschlicherweise auf 09:45 Uhr benannt. Die korrekte Tatzeit war jedoch gegen 11:45 Uhr. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Freiburg-Stühlinger: Am Donnerstag, 02.11.2023, wurde eine 22-jährige Frau gegen 09:45 Uhr in der Ferdinand-Weiß-Straße, Ecke Eschholzstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und kurzzeitig am Weitergehen gehindert. Der unbekannte Täter soll die Geschädigte hierbei an der Hüfte angefasst und zu sich gezogen haben. Nachdem die Geschädigte Passanten auf die Situation aufmerksam machen konnte, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich. Er konnte durch die Polizei trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird zwischen 40 und 50 Jahren alt, mit 3-Tage Bart und Glatze beschrieben. Außerdem sei er auffällig groß gewachsen und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine schwarze Umhängetasche und ein Handtuch um den Hals.

Zeugen und insbesondere diese, die der jungen Frau zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882-4221 in Verbindung zu setzen.

