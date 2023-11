Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 08.11.2023, gegen 21:00 Uhr, sind an der Kreuzung B 34/L 162 zwischen Oberlauchringen und Klettgau-Geißlingen zwei Autos kollidiert, zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein aus Richtung Bechtersbohl kommender 30-jähriger Skoda-Fahrer war aus der untergeordneten L 162 auf die Bundesstraße nach links in Richtung Oberlauchringen eingebogen. Dabei war er mit einem aus dieser Richtung kommenden vorfahrtsberechtigten BMW zusammengestoßen. Sowohl der Skoda-Fahrer als auch die 21-jährige BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autos wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 30000 Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Zeitweise war die B 34 komplett gesperrt.

