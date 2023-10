Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Führerloser VW Caddy prallt in Hauswand- insgesamt 11.500 Euro Schaden (22.10.2023)

Rottweil-Neufra (ots)

Rund 11.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der wegen einer mangelnden Sicherung eines Autos gegen das Wegrollen am Sonntagmorgen im Karl-Glatz-Weg passiert ist. Kurz nach 8.45 Uhr stellte ein 26-Jähriger seinen VW Caddy gegenüber einer Grundstückseinfahrt ab und verließ den Wagen. Aufgrund einer mangelnden Sicherung gegen das Wegrollen setzte sich der VW in Bewegung und rollte in den Garten einer Anwohnerin. Anschließend prallte der Wagen frontal gegen die Hauswand eines weiteren Anwohners und richtete einen nicht unerheblichen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro an dieser an. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

