Polizei Hamburg

POL-HH: 231020-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.10.2023, 04:19 Uhr

Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Am Hasenberge

In den frühen Morgenstunden sind drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz der Justizvollzugsanstalt in Ohlsdorf mutmaßlich in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des polizeilichen Staatsschutzes (LKA 73) zufolge brachte heute Morgen eine unbekannte Person eine brennbare Flüssigkeit auf die drei geparkten Pkw der Marken Audi, Fiat und Skoda auf, entzündete diese und flüchtete daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit gut einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung einer/-s Tatverdächtigen, die/der wie folgt beschrieben wurde:

- dunkel gekleidet - trug Schuhe mit auffällig heller Sohle - führte einen offenbar weißen Kanister mit sich

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche mittlerweile durch das LKA 73 übernommen wurden und andauern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu der/dem mutmaßlichen Täter(in) geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

