POL-HH: 231018-3. Versammlungsbehörde verlängert Verbotsverfügung

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 17.10.2023, 15:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Neuengamme, Neuengammer Hauptdeich, in Höhe Hausnummer 207 Gestern Nachmittag hat sich ein 30-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem geparkten Pkw in Neuengamme tödliche Verletzungen zugezogen. Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler Süd (VD 42) zufolge hatte der 30 Jahre alte Mann mit seinem Rennrad den Neuengammer Hauptdeich in ...

