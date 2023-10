POL-KN: (Rottweil) Unbekannte zerkratzen ein Auto- Polizei sucht Zeugen (20./21.10.2023)

Trossingen (ots) - (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus- Zeugen gesucht (21.10.2023) Ein unbekannter Täter ist am Samstag, im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Kirchhalde" eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchte im Erd- und Obergeschoss sämtliche Schränke, wo der ...

mehr