LPI-GTH: Vereinsheim aufgebrochen - Zeugen gesucht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen dem 17. Dezember, 12.30 Uhr und gestern, 11.15 Uhr widerrechtlich auf ein Firmengrundstück in der Ebsdorfergrundstraße. Die Unbekannten drangen gewaltsam in die dort befindliche Lagerhalle einer Firma für Fernmelde-Montage ein, öffneten augenscheinlich ein Hallentor ...

mehr