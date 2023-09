Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Raub

Jugendlicher setzt sich gegen zwei Täter zur Wehr, Zeugen gesucht

Rees-Haffen (ots)

Am Mittwochabend (30. August 2023) gegen 20:30 Uhr war ein 16-Jähriger aus Rees mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg am Reeser Mehr von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Loirstraße unterwegs. Vor ihm liefen zwei ihm Unbekannte zu Fuß in Richtung Rees. Plötzlich blockierten die beiden Männer den Angaben des Jugendlichen nach den Geh- und Radweg und zwangen ihn so zum Anhalten. Einer der beiden Männer habe daraufhin ein Messer gezogen und von dem 16-Jährigen dessen Fahrrad und Rucksack gefordert. Der Jugendliche ging auf die Forderung jedoch nicht ein und setzte sich aufgrund eigener Kampfsporterfahrungen stattdessen zur Wehr. Es gelang ihm, den Mann mit dem Messer zu entwaffnen. Laut Angaben des Jugendlichen, trug der Täter dabei eine Verletzung am Ellenbogen davon. Auch den zweiten Täter setzte der 16-Jährige außer Gefecht, danach flüchtete er mit seinem Fahrrad. Er selbst wurde nur leicht verletzt.

Die Täter beschreibt der Jugendliche wie folgt: Täter 1 mit Messer:

- Ca. 30 Jahre alt. - Ca. 1,88 m groß. - Bart und dunkle, nach hinten gegelte Haare - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und Sneakern der Marke "Adidas". - Deutschsprachig mit südländischem Akzent - Vermutlich Verletzung am rechten Ellbogen.

Täter 2:

- Ca. 18 Jahre alt. - Ca. 1,70 m groß. - glatte schwarze Haare - Bekleidet mit einer offen getragenen, schwarzen Jacke, schwarzem Sweatshirt, Jogginghose der Marke "Nike", "Nike Dunk Panther" Schuhe in schwarz/weiß. - Schwarzes Halstuch, bis vor das Gesicht hochgezogen - silberne Halskette

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben oder Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell