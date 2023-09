Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl an Kfz

Katalysator gestohlen

Issum (ots)

Am Dienstag (29. August 2023) zwischen 08:00 und 16:40 Uhr haben sich unbekannte Täter auf dem Park&Ride Parkplatz an der Weseler Straße an einem dort abgestellten Opel Omega zu schaffen gemacht. Sie bauten den Katalysator des Wagens aus und entwendeten diesen. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Zusammenhang gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell