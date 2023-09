Wachtendonk (ots) - Am Donnerstag (31. August 2023) kam es gegen 11:45 Uhr am Fliehtweg in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Frau aus Wachtendonk befuhr mit ihrem Pedelec den Fliethweg und beabsichtige in eine Einmündung abzubiegen. Der Frau kamen dabei mehrere Kinder entgegen, wodurch Sie sich nach eigenen Angaben so stark erschreckte, dass Sie ...

mehr