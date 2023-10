Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231019-3: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Einsatzkräfte sperren Unfallstelle derzeit großräumig

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes am Donnerstagmittag (19. Oktober) in Frechen ist ein Mann (61) schwer verletzt worden. Zwei Rettungssanitäter zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 61-Jährige mit seinem Mercedes gegen 12 Uhr auf der Toni-Ooms-Straße in Richtung Kölner Straße gefahren sein. Zeitgleich fuhren Sanitäter in einem Rettungswagen auf der Alfred-Nobel-Straße in Richtung Bonnstraße. Laut derzeitigem Sachstand hatten die Rettungskräfte das Blaulicht sowie das Martinshorn eingeschaltet. Im Kreuzungsbereich von Toni-Ooms-Straße und Alfred-Nobel-Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei zog sich der Mercedesfahrer die schweren Verletzungen zu.

Derzeit sperren Einsatzkräfte die Unfallstelle für die Dauer der Räumungsarbeiten an folgenden Sperrpunkten: - Toni-Ooms-Straße / Hüchelner Straße / Freiheitsring - Kölner Straße in Richtung Freiheitsring - Toni-Ooms-Straße / Kölner Straße / Bonnstraße - Toni-Ooms-Straße / Alfred-Nobel-Straße

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell