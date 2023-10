Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231019-1: Kraftstoff aus Baumaschinen entwendet

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (18. Oktober) mehrere hundert Liter Kraftstoff aus zwei Baumaschinen in Kerpen-Sindorf entwendet zu haben.

Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7.20 Uhr alarmierte ein Baustellenmitarbeiter die Polizei. Er gab an, die Baustelle an der Hüttenstraße am Dienstagnachmittag (17. Oktober) gegen 16 Uhr verlassen zu haben. Als er am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr zurückkehrte, habe er festgestellt, dass Dieselkraftstoff aus einer Brechanlage und einem Bagger fehle.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell