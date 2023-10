Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231018-3: In Haus eingebrochen und VW entwendet

Frechen (ots)

Zeugen gesucht

In der Nacht zu Dienstag (17. Oktober) haben Unbekannte den VW von dem Grundstück eines Frecheners entwendet. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen parkte der Geschädigte den Arteon am Montagabend (16. Oktober) gegen 19.30 Uhr vor seinem Haus im Bereich der Hubert-Prott-Straße und Rudolfstraße. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass sein Auto verschwunden war. Zudem waren Hebelspuren an seiner Hauseingangstüre zu sehen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Einbrecher in das Haus eindrangen und dann den Schlüssel samt Auto entwendeten.

Hinzugerufene Polizisten sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an. (sc)

