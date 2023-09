POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02.09.2023

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Diebstahl eines Motorrollers

Beverstedt. In der Zeit vom Donnerstag, den 31.08.23, gegen 17:30 Uhr, bis zum Samstag, den 02.09.23, gegen 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Beverstedt, aus einer Gasse am Feldhofplatz einen blaufarbenen 25er-Motorroller der Marke Piaggio (siehe Bild). Der Schaden wird auf EUR500 geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schiffdorf unter Tel. 04706/9480.

