Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Imsum. In den Abendstunden des Mittwochs (30.08.2023) verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Strecke vom Norderweg über die Alte Bahnhofstraße und die Wurster Landstraße bis hin zur Stadtgrenze Bremerhavens Betriebsflüssigkeiten. Es handelte sich dabei vermutlich Hydrauliköl, welches sich über die gesamte Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen verteilte. Da das Öl mit bloßem Auge nicht zu erkennen war, bestand eine besonders große Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. Dies wurde gegen 20:40 Uhr einer 38-jährigen Anwohnerin zum Verhängnis, welche in einer Linkskurve der Wurster Landstraße die Kontrolle über ihren Pkw verlor und gegen eine Hauswand schleuderte. Die Verunfallte verletzte sich dadurch glücklicherweise nur leicht. Ihre zwei Söhne im Kindesalter, welche mit im Auto saßen, blieben unverletzt. Die Strecke wurde von der Polizei in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren Imsum und Langen über sechs Stunden gesperrt, da eine spezialisierte Fachfirma zum kostspieligen Reinigen der Fahrbahn anrücken musste. Die Reinigung gestaltete sich zudem äußerst schwierig, da ein Großteil der Strecke mit Kopfstein bepflastert ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

