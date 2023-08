Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und Wohnmobil auf der B73 - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (30.08.2023) kam es gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße 73 im Bereich Cuxhaven-Groden zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Cuxhavenerin geriet hierbei aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 61-jährigen Mannes aus Albersdorf (Schleswig-Holstein). Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs kam es zu Verkehrsbehinderungen.

