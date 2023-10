POL-REK: 231017-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots) - Unfallbeteiligte kollidierten in Kreisverkehr In Brühl ist eine Radfahrerin (58) bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda am Dienstagmorgen (17. Oktober) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (85) des Skoda gegen 9 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Römerstraße unterwegs gewesen. Im ...

mehr