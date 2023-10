Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231017-2: Polizisten stellten Autofahrer nach Verkehrsunfallflucht - Blutprobe

Erftstadt (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag (16. Oktober) in Erftstadt-Lechenich ist eine Radfahrerin (72) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer (63) eines Renault fuhr nach dem Zusammenstoß davon. Ein Polizist stellte den Unfallbeteiligten kurze Zeit später.

Laut ersten Ermittlungen soll die 72-Jährige gegen 17.15 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen des Kölner Rings in Richtung Bonner Straße gefahren sein. Der Autofahrer sei gleichzeitig hinter ihr in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Als der 63-Jährige beabsichtigte, die Fahrradfahrerin zu überholen, habe er mit seinem rechten Außenspiegel den Lenker des Fahrrads touchiert. Durch die Berührung stürzte die Seniorin und zog sich die leichten Verletzungen zu. Der Autofahrer sei nach dem Unfall geflüchtet.

Hinzugerufen Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Ein Diensthundführer traf den Fahrer in seinem Renault an der Schloßstraße an. Der Mann hatte erkennbar Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein des 63-Jährigen sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

