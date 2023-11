POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Freitag, 10.11.2023, brachen bislang unbekannte Täter gegen 01:50 Uhr in eine Apotheke im Tannenberger Weg in Rheinhausen-Niederhausen ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Täter hebelten die Eingangstür der Apotheke auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Der Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644 9291-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

mehr