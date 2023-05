Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zündeleien im Bahnhof Herborn

Bild-Infos

Download

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Herborn am vergangenen Donnerstag (18.5.), gegen 3 Uhr, einen Schwelbrand in einem Mülleimer am Bahnsteig 2 verursacht. Wegen der Zündeleien musste die Feuerwehr aus Herborn anrücken und den Brand löschen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 EUR geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell