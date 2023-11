Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (erb). Mit dem Startschuss zur zweiten Verkehrssicherheitswoche des PK Bad Salzdetfurth sind durch die Polizeikräfte umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen initiiert worden. Auch nach der ersten Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5648085) sind weitere Kontrollen durchgeführt worden.

Zunächst fanden am Nachmittag/Abend des 13.11.2023 die beiden Unfallschwerpunkte an der Bundesstraße 6, und zwar in Höhe des Abzweigs Astenbeck und in Höhe des Ortsausgangs Wendhausen in Richtung Hildesheim, Beachtung.

Bei Astenbeck stellten Beamte der Verfügungseinheit der PI Hildesheim diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei erlaubten 50 km/h konnten innerhalb einer knappen Stunde 9 Verstöße registriert werden. Der schnellste Fahrzeugführer war mit 70 km/h unterwegs.

Bei Wendhausen führten Beamte des PK Bad Salzdetfurth später stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Von 21 bis 23 Uhr fuhren hierbei 13 der 70 angemessenen Fahrzeuge zu schnell. Der traurige Spitzenreiter fuhr mit über 100 km/h an der Messstelle vorbei (ergibt eine Überschreitung von über 50 km/h). Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 560 EUR (zzgl. Verfahrenskosten), 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot.

Aber auch an anderen Örtlichkeiten fanden am gestrigen Tag mobile Kontrollen statt. Hierbei wurden u. a. Verstöße gegen die Gurtpflicht oder wegen Missachtung von vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen geahndet.

In Söhlde/Groß Himstedt kontrollierten die Bad Salzdetfurther Polizisten gegen 17:30 Uhr einen 65-jährigen Autofahrer. Bei ihm wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Eine vorläufige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ein Verstoß gegen die sog. 0,5-Promille-Reglung führt bei einem fahrlässigen Erstverstoß zu einem Bußgeld von 500 EUR (zzgl. Verfahrenskosten), 2 Punkten in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot.

In der Nähe eines Supermarktes in Bockenem wurde gegen 18:15 Uhr außerdem ein 26-jähriger Kleinkraftradfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hier ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann konnte demnach seine Fahrt nicht fortsetzten und wird sich nun mit einem entsprechenden Strafverfahren auseinandersetzen müssen.

Im Laufe des 14.11.2023 fanden an verschiedenen Örtlichkeiten weitere Kontrollen statt. Unter anderem fanden nach einem vorangegangenen Hinweis aus der Bürgerschaft weitere Geschwindigkeitsmessungen in Mölme (Gemeinde Söhlde) statt. Hierbei konnten jedoch keinerlei Überschreitungen erkannt werden.

