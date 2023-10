Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Diebstahl aus Kfz durch Zeugen verhindert

Hattingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (01.10.) beobachteten Zeugen gegen 04:30 Uhr wie zwei männliche Täter zunächst in einem weißen VW auf einen in der Marxstraße befindlichen Parkplatz fuhren. Kurz darauf waren beide im Begriff sich Zugang zu einem dort abgestellten Fiat einer kirchlichen Ordensgemeinschaft unter Anwendung von Gewalt zu verschaffen. Die beiden Männer schlugen mit einer Taschenlampe sowohl die Fahrertür als auch die Heckscheibe ein und öffneten danach die Fahrertür des Fahrzeugs. Nachdem die Zeugen auf sich aufmerksam machten, ließen die Täter unverzüglich vom Fahrzeug ab und entfernten sich vom Gelände. Bislang ist nicht bekannt, ob aus dem Fiat Gegenstände entwendet wurden. Das Fahrzeug der Tatverdächtigen wurde im weiteren Einsatzverlauf an der Halteranschrift in Hattingen vorgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell