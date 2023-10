POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - Am Freitag, 29.09.2023, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Straße An der Egge auf und durchsuchten das gesamte Haus. Angaben zur Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil ...

mehr