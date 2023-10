Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Vorfahrt missachtet

Wetter (ots)

Am 30.09.2023 um 15:05 Uhr befuhr eine 42- jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Straße "Am Brömken" in absteigender Fahrtrichtung und beabsichtigte in Höhe der Einmündung "Schmiedestraße" nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw Fahrer eines 31- jährigen Ennepetalers, der seinerseits die "Schmiedestraße" in aufsteigende Fahrtrichtung fuhr. Trotz aktiviertem Notbremsassistent des Pkw konnte eine Kollision nicht mehr vermieden werden. Der Ennepetaler wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

