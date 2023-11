Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstählen in Elze und Gronau

Hildesheim (ots)

(zei)Dieseldiebstahl in Elze - Im Zeitraum zwischen dem 14.11.23 um 17:00 Uhr und dem 15.11.23 um 05:30 Uhr, kam es in der Straße Am Mühlenfeld in Elze zu einem Dieseldiebstahl. Dabei wurden zirka 300 Liter Diesel aus dem Tank eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Lkw entwendet.

Diebstahl einer Auspuffanlage in Gronau - Im Zeitraum zwischen dem 13.11.23 um 11:00 Uhr und dem 14.11.23 um 18:08 Uhr, kam es im Meisenhang in Gronau zum Diebstahl einer Auspuffanlage. Dabei entwendeten unbekannte Täter die Auspuffanlage aus einer geschlossenen Garage.

Der Entwendungsschaden beläuft sich in beiden Fällen jeweils auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Personen die Angaben zu den Sachverhalten machen können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze, unter der Nummer 05068 93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell